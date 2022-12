Finale Mondiali Qatar 2022, stampa francese: “Miracolo sfiorato, Mbappé non è bastato”

L’Argentina si è aggiudicata la terza Coppa del Mondo della sua storia battendo la Francia ai rigori dopo una finale al cardiopalma. L’Équipe apre la sua versione online sottolineaado che “Mbappè non è bastato”, mentre Le Parisien aggiunge che “i Bleus sfiorano il miracolo, Messi e l’Albiceleste campioni del mondo. Nessuna terza stella per la squadra francese”. Diretto anche Le Figaro: “Messi e l’Argentina sul tetto del mondo, crolla il sogno dei Bleus”. Infine, Le Monde chiosa: “Così vicina, così lontana. I Bleus perdono ai rigori contro l’Argentina, incoronata campione per la terza volta nella sua storia”.