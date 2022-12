Ferrieri Caputi sulla collega al Mondiale: “Riempie di orgoglio tutte noi arbitri donna”

Maria Sole Ferrieri Caputi a margine della cerimonia del premio ‘Le Velo’ a Scarperia ha parlato dell’esordio della collega donna ai Mondiali: “La guardo come un punto di riferimento, riempie di orgoglio tutte noi ragazze ed arbitri donna. Ha avuto un riscontro enorme a livello nazionale ed internazionale e so che sia io che altre colleghe siamo felicissime che questa ulteriore barriera sia stata abbattuta anche grazie all’impegno di Fifa, Uefa e di chi in questi anni nel mondo del calcio si è profuso perché le donne avessero pari opportunità”. Ferrieri Caputi ha poi concluso: “Questo per noi non è un periodo di pausa, siamo impegnati con la Serie B e la Champions League femminile”.