Diretta festeggiamenti Buenos Aires dopo Argentina-Francia, finale Mondiali Qatar 2022

di Andrea Bellini 135

Un popolo in festa dopo la vittoria dei Mondiali di Qatar 2022: una mole incredibile di tifosi dell’Argentina si è riversata nella piazza di Buenos Aires, nei pressi dell’Obelisco, per festeggiare la Coppa del Mondo vinta battendo la Francia ai rigori, al termine di una partita pazza. Sopra di due gol, l’Albiceleste si è fatta recuperare nel finale dei tempi regolamentari da Mbappé. Poi Messi e ancora la stella transalpina a segno nei supplementari, prima del trionfo argentino nella lotteria dai rigori. Di seguito il link alla webcam per seguire i festeggiamenti di Buenos Aires.