Diffidati Croazia-Belgio: i belgi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

Il Belgio torna in campo per affrontare la Croazia nella terza giornata del gruppo F ai Mondiali 2022 in Qatar. Situazione difficile per i belgi, che devono per forza vincere e sperare nella sconfitta del Marocco per conquistare il pass per gli ottavi di finale della rassegna iridata. Appuntamento alle ore 16 di giovedì 1 dicembre. Ma ci sono diffidati nella formazione di Martinez in vista degli eventuali ottavi? Sono due i giocatori a rischio squalifica: Yannick Carrasco e Thomas Meunier.