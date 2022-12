Argentina, prima notte in patria per i Campioni del Mondo: Messi dorme con la Coppa (FOTO)

I Campioni del Mondo dell’Argentina sono sbarcati alle ore 2.30 (ora locale) a Buenos Aires accolti da centinaia di migliaia di tifosi, che li hanno scortati fino al centro tecnico federale di Ezeiza da dove alle ore 12 (sempre ora di Buenos Aires) partiranno per la sfilata su un bus a due piani. Poche ore di sonno per i ragazzi di Scaloni, con Lionel Messi che ha trascorso la prima notte in patria dormendo insieme alla Coppa del Mondo, come mostra la foto pubblicata dal capitano dell’Albiceleste sui propri profili social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi)