Argentina-Francia, Deschamps aveva fatto 7 cambi in 5 slot diversi: ecco cosa dice il regolamento

L’Argentina ha vinto con merito i Mondiali in Qatar, ma se a trionfare ai rigori fosse stata la Francia, si sarebbero aperte polemiche infinite. Perché? Semplice: Deschamps ha fatto 7 cambi in 5 slot diversi. Fino a pochi anni fa, tre erano i cambi consentiti, così come gli slot. Dal post Covid-19 in avanti, salgono a 5 i cambi da poter effettuare, in 3 slot diversi (esclusi intervalli). Deroga al regolamento quella del sesto cambio, consentito in caso di tempi supplementari, ma la quota sette fin qui non era stata mai toccata.

E’ successo oggi, nella finalissima di Lusail, quando è entrato Disasi al 120′. E’ un cambio consentito soltanto in una situazione dal regolamento, in quanto come accade in Premier League, la Fifa ha deciso di concedere un ulteriore cambio “gratis” in caso di sospetta commozione cerebrale per un giocatore. Nella foga, però, non si è capito quale giocatore fosse stato rimpiazzato dalla Francia per questo motivo, fatto che ha consentito alla sostituzione di non essere conteggiata come le altre: secondo alcuni, si tratta di Rabiot uscito per possibile trauma cranico.