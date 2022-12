Argentina-Francia, Cassano: “Vedo un 50 e 50. Blues superiori come roster, ma l’Argentina ha Messi”

“Io vedo un 50 e 50”. Così Antonio Cassano è intervenuto nel corso della Bobo Tv in onda sulla Rai riguardo alla finalissima del Mondiali di Qatar 2022 tra Francia e Argentina. “La Francia è più forte come roster, ma l’Argentina ha il migliore del mondo e come squadra ha qualcosa in più in campo – aggiunge l’ex attaccante -. Come gruppo mi piace più l’Argentina, come roster la Francia. Incrocio le dita. Forza Leo e forza Seleccion”.