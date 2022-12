Argentina Campione del Mondo, Lautaro Martinez: “Emozione unica”

“E’ un’emozione unica. Si tratta di un sogno che avevo sin da bambino, non sono ancora in grado di spiegare quanta gioia c’è”. Queste le parole di Lautaro Martinez dopo la vittoria della sua Argentina in finale contro la Francia ai Mondiali di Qatar 2022. “Penso alla mia famiglia, al popolo argentino che ci aspetterà per festeggiare insieme – aggiunge -. Il Qatar dista tanto dall’Argentina, ma qui sembrava di essere a casa, c’erano tanti tifosi e siamo riusciti a sfruttare anche quello. Siamo super contenti di alzare questa coppa”.