Mondiali: l’Argentina volta con la tripletta di Messi. Bene Francia, Norvegia e Austria

I Mondiali 2026 entrano nel vivo con i debutti vincenti delle grandi favorite della vigilia, trascinate dai campioni più attesi che nella notte confermano i pronostici e, nel caso di Messi, scrivono anche la storia.

Mondiali 2026: Francia, Norvegia e Argentina vincono all’esordio nel segno di Mbappé, Haaland e Messi

Nel Gruppo I avanzano Francia e Norvegia: Mbappé e Haaland firmano le doppiette decisive.

La Francia debutta al Mondiale e supera il Senegal per 3-1 al Meadowlands Stadium di New York.

La squadra di Didier Deschamps soffre nel primo tempo, ma sblocca la situazione e controlla la ripresa grazie all’attaccante del Real. Kylian Mbappé realizza una doppietta decisiva: il primo gol arriva su assist di Olise, mentre il secondo definitivo sigillo giunge nel finale con un tiro dalla distanza. Con queste 2 reti, l’attaccante sale a quota 58 gol nella storia transalpina, diventando il miglior marcatore nazionale, e si porta a 14 centri nei Mondiali. Gli africani accorciano momentaneamente le distanze con Mbaye, attaccante del PSG, ma il definitivo ko arriva con la rete di Barcola, entrato in campo da soli 2 minuti e servito perfettamente da Rabiot.

Nello stesso raggruppamento risponde subito la Norvegia, che travolge l’Iraq con un netto 4-1. Il protagonista assoluto della sfida è Erling Haaland, autore di una doppietta alla sua 1ª storica presenza in una Coppa del Mondo. Il centravanti del Manchester City sblocca il risultato al 29′ sfruttando in spaccata un cross dalla destra di Nusa. Dopo il momentaneo pareggio iracheno, Haaland sfrutta al 43′ un grave errore del portiere avversario Hassan per siglare il secondo tap-in ravvicinato che chiude i giochi. In gol anche Ostigard, difensore del Genoa, che trova la “prima rete” per la Serie A del torneo.

L’Argentina risponde nel Gruppo J: tripletta storica di Messi, bene l’Austria

Nel Gruppo J l’Argentina campione in carica inizia il suo percorso con una netta vittoria per 3-0 contro l’Algeria. A guidare la nazionale albiceleste è il capitano Lionel Messi, che mette a segno una tripletta ai minuti 17, 60 e 76. Grazie a queste 3 marcature, il fuoriclasse argentino taglia un traguardo storico e sale a quota 16 gol complessivi nella storia delle fasi finali dei Mondiali, eguagliando il primato assoluto del tedesco Miroslav Klose.

La squadra di Scaloni conquista così i primi 3 punti nel girone, l’Algeria resta a quota 0 e dovrà cercare il riscatto nei prossimi turni per sperare nella qualificazione.

In mattinata vince anche l’Austria contro la Giordania per 3-1. La formazione allenata da Rangnick. Trova il vantaggio al 21’esimo minuto grazie a Schmid, ma la Giordania risponde nella ripresa con Ali Olwan. La rete decisiva arriva grazie ad un autogol al 76′ che decide la gara per gli europei. Nel finale rete anche per Arnautovic, a tempo ormai scaduto.

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