Sportface TVPrime
Sportface TVPrime
Mondiali Calcio 2026

Mondiali 2026, pari e spettacolo: Uruguay fermato, Iran e Nuova Zelanda chiudono 2-2

Lorenzo De Angelis
-
Uruguay 16062026 sportface.it
L'Uruguay viene fermato dall'Arabia Saudita all'esordio Mondiale (@aufoficial) - Sportface.it

La notte dei Mondiali 2026 regala due pareggi molto diversi ma ugualmente significativi. L‘Uruguay di Marcelo Bielsa non va oltre l’1-1 contro l’Arabia Saudita a Miami, mancando l’occasione di partire subito forte. Finisce invece 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, in una sfida vivace che lascia tute le squadre che Gruppo G appaiate a quota un punto.

Uruguay, Araujo salva Bielsa contro l’Arabia Saudita

La Celeste parte meglio, crea pressione e prova a indirizzare subito la partita, ma senza trovare il vantaggio. Al 41′ arriva così la beffa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Al-Amri è il più rapido di tutti sulla respinta di Muslera, e firma il tap-in dell’1-0 che manda in visibilio il popolo saudita.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nella ripresa l’Uruguay spinge, Ugarte colpisce il palo da fuori area e all’80’ arriva finalmente il pari: Olivera crossa, Vinas viene murato da Alowais, ma Maximiliano Araujo si avventa sul pallone e segna l’1-1. Nel finale di partita la squadra di Bielsa ha anche sfiorato il vantaggio, ma il risultato alla fine non è cambiato.

Iran-Nuova Zelanda, Just e Mohebi firmano il 2-2

Divertimento tra Iran e Nuova Zelanda. Gli All Whites passando al 7′ con Just, servito da Wood e freddo davanti a Beiranvand. L’Iran reagisce: Taremi colpisce il palo, poi Rezaeian trova il pareggio con un tocco morbido dopo un riparo.

Iran 16062026 sportface.it

Spettacolo e divertimento tra Iran e Nuova Zelanda (@iran_football_federation) – Sportface.it

Nella ripresa ancora Just porta avanti la Nuova Zelanda, ancora su sponda di Wood, ma al 64′ Mohebi firma il definitivo 2-2 di testa su cross perfetto di Rezaeian. Un pareggio che lascia aperto ogni scenario del gruppo.

Change privacy settings
×