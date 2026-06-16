Mondiali 2026, pari e spettacolo: Uruguay fermato, Iran e Nuova Zelanda chiudono 2-2

La notte dei Mondiali 2026 regala due pareggi molto diversi ma ugualmente significativi. L‘Uruguay di Marcelo Bielsa non va oltre l’1-1 contro l’Arabia Saudita a Miami, mancando l’occasione di partire subito forte. Finisce invece 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, in una sfida vivace che lascia tute le squadre che Gruppo G appaiate a quota un punto.

Uruguay, Araujo salva Bielsa contro l’Arabia Saudita

La Celeste parte meglio, crea pressione e prova a indirizzare subito la partita, ma senza trovare il vantaggio. Al 41′ arriva così la beffa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Al-Amri è il più rapido di tutti sulla respinta di Muslera, e firma il tap-in dell’1-0 che manda in visibilio il popolo saudita.

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Nella ripresa l’Uruguay spinge, Ugarte colpisce il palo da fuori area e all’80’ arriva finalmente il pari: Olivera crossa, Vinas viene murato da Alowais, ma Maximiliano Araujo si avventa sul pallone e segna l’1-1. Nel finale di partita la squadra di Bielsa ha anche sfiorato il vantaggio, ma il risultato alla fine non è cambiato.

Iran-Nuova Zelanda, Just e Mohebi firmano il 2-2

Divertimento tra Iran e Nuova Zelanda. Gli All Whites passando al 7′ con Just, servito da Wood e freddo davanti a Beiranvand. L’Iran reagisce: Taremi colpisce il palo, poi Rezaeian trova il pareggio con un tocco morbido dopo un riparo.

Nella ripresa ancora Just porta avanti la Nuova Zelanda, ancora su sponda di Wood, ma al 64′ Mohebi firma il definitivo 2-2 di testa su cross perfetto di Rezaeian. Un pareggio che lascia aperto ogni scenario del gruppo.