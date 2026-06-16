Mondiali 2026, oggi tocca alla Francia: debutto con il Senegal, poi Argentina nella notte

Prosegue la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Il calendario di oggi propone tre partite distribuite tra serata e notte italiana: riflettori puntati soprattutto sulla Francia, che inizierà il proprio percorso contro il Senegal, e sull’Argentina campione in carica, attesa all’esordio contro l’Algeria.
Francia-Senegal, incrocio dal sapore storico
Alle 21.00 spazio a Francia-Senegal, sfida che richiama inevitabilmente il precedente del Mondiale 2002, quando i senegalesi sorprese i campioni del mondo in carica nella gara inaugurale.
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Questa volta i francesi arrivano con l’obiettivo di partire forte e indirizzare subito il proprio girone, ma l’esordio resta sempre una trappola: pressione alta, gambe da sciogliere e margine d’errore ridotto.
Iraq-Norvegia a mezzanotte, Argentina-Alergia alle 3
Il programma proseguirà poi nella notte italiana. A mezzanotte si giocherà Iraq-Norvegia, match interessante per capire gli equilibri del gruppo.
Alle 3.00, invece, toccherà all’Argentina, chiamata a difendere il titolo mondiale partendo dalla sfida contro l’Algeria. Una notte lunga, dunque, con tre gare che chiuderanno un’altra finestra importante della prima giornata mondiale.