Cristiano Ronaldo caso Portogallo dopo il pari col Congo? Henry lo critica, Martinez lo difende

Il pareggio per 1-1 all’esordio ai Mondiali 2026 accende il dibattito sul ruolo di CR7, rimasto in campo per tutti i 90 minuti nonostante una prova opaca. L’ex attaccante francese: “La squadra deve segnare, non tu”.

Portogallo frenato all’esordio, Ronaldo nel mirino

Cristiano Ronaldo comincia a diventare un caso per il Portogallo? La domanda circola tra tifosi e addetti ai lavori dopo l’esordio deludente della Nazionale lusitana ai Mondiali 2026, chiuso con il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo.

Un risultato inatteso per la squadra guidata dal ct Martinez, che ha schierato al centro dell’attacco il suo numero 7. Ronaldo, però, è stato protagonista di una prestazione negativa e le critiche si sono concentrate soprattutto sulla sua intoccabilità all’interno del sistema portoghese.

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Henry critica CR7: “La squadra deve segnare, non tu”

Dopo il gol di Neves, il Portogallo ha prodotto soltanto sei tiri in porta. Nel corso della ripresa Martinez ha cambiato tutti i giocatori offensivi tranne Ronaldo, che a 41 anni è rimasto in campo per l’intera partita.

Nel post gara, Thierry Henry ha analizzato con durezza la prova dell’attaccante portoghese: “La squadra deve segnare, non tu”, ha detto l’ex attaccante francese.

Henry ha poi citato un’azione in area in cui, a suo giudizio, il movimento di Ronaldo avrebbe finito per ostacolare Bruno Fernandes: “se avesse continuato la sua corsa, avrebbe portato via un difensore e liberato Bruno Fernandes, ma siccome vuole segnare lo ha ostacolato”.

“Ma è la squadra a dover segnare, non lui. Abbiamo visto infatti la reazione di Bruno Fernandes”, ha concluso Henry.

I numeri della partita di Ronaldo

La prova di Ronaldo è stata accompagnata da dati poco brillanti. Pur avendo giocato tutti i 90 minuti, CR7 ha chiuso con tre tiri, zero occasioni create, due progressioni palla al piede e due passaggi progressivi.

In entrambe queste ultime voci si tratta del secondo dato più basso tra i titolari del Portogallo. A completare il quadro ci sono due duelli aerei vinti, nessun tentativo di duello a terra, zero interventi difensivi e un solo recupero palla.

Martinez difende la scelta

Nonostante le critiche, Martinez ha difeso Ronaldo e la decisione di lasciarlo in campo fino alla fine.

“Penso che in una partita come quella di oggi, in cui abbiamo faticato a entrare in area di rigore, avremmo potuto sfruttare di più la qualità di Ronaldo”, ha detto il ct del Portogallo nel post partita.

Il commissario tecnico ha poi spiegato il contesto tattico della partita: “il Congo aveva una difesa a cinque, che a tratti sembrava addirittura a sei, lasciavano molti giocatori in area. Non aveva senso far uscire il miglior marcatore del mondo in una partita in cui hai bisogno di gol”.

Portogallo chiamato a reagire

Il pareggio con la Repubblica Democratica del Congo complica l’avvio mondiale del Portogallo e apre il primo grande dibattito interno intorno alla gestione di Ronaldo.

Martinez continua a considerarlo una risorsa fondamentale, ma dopo una prestazione opaca e le critiche arrivate anche da Henry, il ruolo di CR7 nel percorso della Nazionale lusitana torna inevitabilmente al centro della discussione.