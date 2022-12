Molestie alla giornalista Greta Baccaglia: tifoso condannato a un anno e 6 mesi per violenza sessuale

Il ristoratore marchigiano Andrea Serrani è stato condannato col rito abbreviato a 1 anno e 6 mesi di carcere per violenza sessuale, con la sospensione della pena per 5 anni e l’obbligo a prendere parte, per l’imputato, a un percorso di recupero. Il tifoso viola aveva molestato la cronista Greta Beccaglia, impegnata a documentare per Toscana Tv l’esito del match Empoli-Fiorentina. Inoltre, Serrani dovrà risarcire la giornalista Beccaglia e versare subito una provvisionale di 15mila euro.