Playoff Serie C 2021/2022: il Monopoli avanza al terzo turno, battuto 1-0 il Francavilla

by Antonio Sepe

Nel match valido per il secondo turno dei playoff del campionato di Serie C 2021/2022, il Monopoli sconfigge la Virtus Francavilla per 1-0. Gara piuttosto deludente in cui la vera vincitrice è la noia, ma che sorride ai padroni di casa, i quali avanzano al terzo turno grazie ad un rigore trasformato da Mercadante al 93′. Il Monopoli sfiderà ora la Reggiana.

CRONACA – Primo tempo non particolarmente entusiasmante in quanto privo di occasioni da gol. Leggermente meglio il Francavilla in avvio con Loria che deve compiere un paio di parate non scontate, prima su Franco e poi su Patierno. Nel finale di tempo è invece Viteritti ad avere una buona occasione, ma la sua conclusione sull’assist di Piccinni non va a buon fine. Per il resto tante ammonizioni, gara molto fisica e poco divertente. Il copione non cambia nella ripresa, nonostante qualche sostituzione volta a rimescolare le carte in tavola. Il Monopoli parte bene e si fa vedere dalle parti di Nobile, per poi rallentare e difendere il punteggio. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Viteritti, che all’86’ riceve da Vassallo e lascia partire un tiro violento. A negargli la gioia del gol trova però il palo. In pieno recupero, il Monopoli trova il vantaggio. L’arbitro ravvisa infatti un tocco di mano in area di rigore ed assegna un calcio di rigore. Dagli 11 metri calcio Mario Mercadante, che non sbaglia e permette ai suoi di blindare il passaggio del turno.