Highlights e gol Paganese-Fidelis Andria 1-0, Playout Serie C 2021/2022 (VIDEO)

by Marzia Bosco 12

La Paganese vince di misura al Marcello Torre contro la Fidelis Andria, nel match valevole per l’andata dei playout del campionato di Serie C 2021/2022. A sbloccare il match è Cretella al 34esimo, poi una bella prestazione da parte dei federiciani che nonostante le numerose occasioni non sono riusciti a trovare la rete del pareggio. Termina 1-0 a Pagani.

LA CRONACA DEL MATCH