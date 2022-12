Highlights e gol Audace Cerignola-Juve Stabia 4-2: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 31

Termina 4-2 la sfida tra Audace Cerignola e Juve Stabia, valevole per la 19esima giornata del girone C di Serie C 2022/23. A segno per i padroni di casa al 12esimo Malcore, Sainz Maza e D’Andrea ad inizio ripresa e Achik sul finale di match. Per le vespe a segno Zigoni al 68esimo e Santos su rovesciata al 79esimo. Di seguito gli highlights del match.