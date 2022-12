Juventus, amichevoli contro Rijeka e Standard Liegi su Dazn

La Juventus di Massimiliano Allegri torna in campo in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio a Cremona. Giovedì 22 dicembre, alle ore 14, i bianconeri affronteranno i croati del Rijeka, mentre alle ore 14.30 venerdì 20 dicembre saranno impegnati nel test contro i belgi dello Standard Liege. Entrambe le sfide verranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN.

AMICHEVOLI JUVENTUS