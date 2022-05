Il Profeta Hernanes lascia il calcio: “Farò un corso da allenatori”

by Mattia Zucchiatti

Hernanes - Juventus - Foto Bruno Silverii

Alla soglia dei 37 anni, Hernanes lascia il calcio. “Oggi chiudo la mia carriera da giocatore – le parole del giocatore dello Sport Recife – Nella passata stagione ho fatto delle buone partite ma non ho fatto la differenza ed è lì che ho iniziato a riflettere. Mi ero posto come obiettivo quello di giocare fino a 38 anni, avrei voluto giocare un po’ di più ma non essere riuscito a giocare da protagonista come ho sempre fatto mi ha messo la pulce nell’orecchio“.

Esploso al San Paolo, nel 2010 il Profeta è stato portato in Italia dalla Lazio, poi le esperienze con Inter e Juventus prima dell’avventura in Cina all’Hebei e il ritorno al San Paolo nel 2017. Per quanto riguarda il futuro, “penso di fare un corso per diventare allenatore anche se in realtà non è una cosa che oggi ho nel cuore. Con mio fratello abbiamo messo su un’agenzia per calciatori, siamo all’inizio ma è una delle attività che abbiamo in ballo”.