Funerali Sconcerti: da Veltroni a Pradè, in tanti per l’ultimo saluto

Si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Mario Sconcerti. In tanti si sono recati presso il cimitero del Verano a Roma per salutare un’ultima volta lo storico giornalista, scomparso sabato a 74 anni. Tra questi l’ex Sindaco di Roma Walter Veltroni, il ds della Fiorentina Daniele Pradè, Paolo Condó, Matteo Marani, Riccardo Trevisani, l’ex responsabile delle comunicazioni della Fiorentina Gianfranco Teotino, il direttore del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti, oltre ad ex calciatori come Roberto Rambaudi, Davide Moscardelli e Fernando Orsi.