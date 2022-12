Formazioni ufficiali Sassuolo-Inter, amichevole 2022

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter, amichevole 2022. Ultimo test per entrambe le formazioni al Mapei Stadium in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio. Calcio d’inizio alle ore 17 di questo pomeriggio, giovedì 29 dicembre. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo: Pegolo, Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Henrique, Traorè, Defrel, Pinamonti, Ceide.

Inter: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Bellanova, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lukaku.