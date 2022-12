Formazioni ufficiali Juventus-Rijeka, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Juventus-Rijeka, seconda sfida amichevole di questa preparazione invernale per i bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri manca ancora di diversi elementi sia a causa degli infortuni che del rientro dai Mondiali, ma i giovani hanno fatto bene a Londra contro l’Arsenal e molti di loro avranno ancora un’altra occasione per mettersi in mostra. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:00 di giovedì 22 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-RIJEKA

JUVENTUS: Szczesny; Riccio, Gatti, Huijsen; McKennie, Locatelli, Fagioli, Soulè, Kostic; Kean, Milik

RIJEKA: in attesa