Porto-Lazio, Ciro Immobile non ci sarà: l’attaccante fuori per influenza

by Michele Muzzarelli

Ciro Immobile - Foto Antonio Fraioli

Ciro Immobile non sarà in campo per Porto-Lazio, match di andata degli spareggi di Europa League in programma domani sera al Do Dragao. L’attaccante non è infatti partito per il Portogallo dopo aver saltato l’allenamento di questa mattina a causa di una forma influenzale. Sarri e lo staff biancoceleste hanno sperato di recuperare Immobile fino al primo pomeriggio, ma alla fine il centravanti ha dovuto alzare bandiera bianca e rimanere a casa.