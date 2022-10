Pagelle Lazio-Midtjylland 2-1, voti e tabellino Europa League 2022/2023

Le pagelle di Lazio-Midtjylland 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quinta giornata di Europa League 2022/2023. Allo stadio Olimpico nel primo tempo botta e risposta col vantaggio di Isaksen e il pareggio del solito Milinkovic-Savic. Nella ripresa ci pensa l’esperienza di Pedro e la sua classe a firmare il gol della vittoria dei biancocelesti. Di seguito le pagelle della sfida.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Gila 5 (37′ st Casale sv), Romagnoli 6, Marusic 6, Milinkovic-Savic 7,5, Marcos Antonio 5,5 (10′ Cataldi 6), Basic 6 (10′ st Vecino 6), Felipe Anderson 7, Cancellieri 6 (10′ st Pedro 7), Zaccagni 6,5 (28′ st Romero 6).

In panchina: Maximiano, Magro, Radu, Luis Alberto.

Allenatore: Sarri 6,5

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl 7; J. Andersson 5,5 (8′ st Thychosen 5,5), Dalsgaard 5,5, Sviatchenko 5,5, Paulinho 6 (36′ st Dyhr sv), Martinez 5,5 (36′ st Juninho sv), Charles 5,5 (16′ st Kaba 5,5), Evander 5,5, Isaksen 6,5, Dreyer 6, Chilufya 5 (8′ st Sisto 5,5)

In panchina: Olafsson, Ugboh, Gartenmann, Kouakou, Byskov, Nibe, Ortiz.

Allenatore: Capellas 6

ARBITRO: Daniel Stefanski 6 (POL)

RETI: 8’ pt Isaksen, 36′ pt Milinkovic-Savic, 13′ st Pedro

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Romagnoli, Andersson, Zaccagni, Vecino, Juninho,Sviatchenko . Angoli: 6-1 Recupero: 2′ pt, 6′ st.