Lazio-Porto domani in tv in chiaro? Orario e diretta streaming Europa League 2021/2022

by Antonio Sepe

Manca sempre meno a Porto-Lazio, spareggio di Europa League 2021/2022. La squadra di Maurizio Sarri si gioca l’accesso agli ottavi di finale sul campo dell’Olimpico ed è chiamato a ribaltare il 2-1 dell’andata in favore dei portoghesi. Squadra dell’ex biancoceleste Sergio Conceicao favorita, anche in virtù del gol di vantaggio, ma biancocelesti pronti a dare il tutto per tutto. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 di giovedì 24 febbraio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252 del satellite) e Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go e DAZN. Sportface vi terrà inoltre informati con notizie in tempo reale e video highlights per non perdersi nulla.