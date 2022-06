Diritti tv, Al Khelaifi assolto in appello per il caso dei Mondiali 2026-2030

by Michele Muzzarelli

Nasser Al-Khelaifi - Foto Doha Stadium Plus Qatar

Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg e del beIN Media Group, è stato assolto anche in appello dal tribunale federale di Bellinzona in merito al processo relativo ai diritti tv dei Mondiali 2026-2030. Dopo essere stato sollevato dalle accuse già in primo grado, Al Khelaifi ha visto confermare la sentenza in suo favore.

I fatti risalgono al 2013, quando l’allora segretario generale della Fifa Jerome Valcke aveva chiesto aiuto proprio ad Al Khelaifi per l’acquisto di una villa in Sardegna, poi effettivamente comprata da una società che fa capo al qatariota per circa 5 milioni di euro. Secondo l’accusa poi questa casa era stata “girata” a Valcke proprio nel periodo in cui si assegnavano i diritti dei Mondiali 2026-2030, con beIN Media Group che stava negoziando con la Fifa.