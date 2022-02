Formazioni ufficiali Milan-Lazio, quarti Coppa Italia 2021/2022

by Deborah Sartori

Stefano Pioli - Foto Marti

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. I rossoneri di Pioli, dopo la vittoria in rimonta nel derby di campionato, vogliono un altro successo contro i biancocelesti per accedere alle semifinali. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 9 febbraio. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

MILAN: Maignan, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Messias, Diaz, Leao, Giroud

LAZIO: Reina, Hyasj, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni