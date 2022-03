Liverpool-Inter, affaticamento muscolare per De Vrij: a rischio per Torino

by Davide Triolo

Stefan De Vrij, Inter - Foto Antonio Fraioli

Stefan De Vrij ha accusato un problema fisico durante Liverpool-Inter, tale da costringerlo al cambio al termine del primo tempo terminato 0-0. Match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League sfortunato per il centrale difensivo olandese, sostituito prontamente da Danilo D’Ambrosio; in particolare si tratta di un affaticamento muscolare per l’ex Lazio. Simone Inzaghi potrebbe dover fare a meno di De Vrij in ottica Torino-Inter, dunque, ventinovesima giornata della Serie A, delicata per l’evoluzione dell’intero campionato. Da valutare l’entità esatta dell’infortunio di De Vrij, che dovrebbe però essere lieve; qualora il calciatore dei Paesi Bassi desse forfait per Torino, pronti Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia e Federico Dimarco per sostituirlo. Scelta eventualmente tra le mani di Inzaghi, il quale deciderà in base alle caratteristiche dei difensori e al tipo di partita.