Il calcio mondiale piange la scomparsa della leggenda brasiliana Pelé. Ricoverato da tempo in ospedale per un tumore al colon, l’uomo si è spento all’età di 82 anni proprio nella struttura. Vincitore di 3 Mondiali, è considerato uno dei giocatori più forti di sempre. “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace” ha scritto su Instagram la figlia Kely.