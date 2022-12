Spagna, aggredisce l’arbitro: squalifica di 125 giornate

di Mattia Zucchiatti 15

Una punizione esemplare nel campionato della Comunità Autonoma di Madrid. Javier B.V., un giocatore del CD Daganzo, è stato squalificato dal giudice sportivo per 125 giornate per aver aggredito un arbitro. Lo riporta Marca, che scende nel dettaglio della sanzione: 13 giornate per ingiuria, 40 per minacce, 41 per l’aggressione e altre 31 per aver agito con violenza. I fatti sono accaduti nella dodicesima giornata di campionato.