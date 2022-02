Sol Bamba, dal cancro alla vittoria con lo United: “E’ un sogno, ho ancora forza per andare avanti”

by Marzia Bosco

L’11 gennaio 2021, Sol Bamba, ex difensore di PSG, Palermo e Leicester, annunciò di avere il linfoma di Hodgkin. Il calciatore ivoriano si è poi sottoposto ad un trattamento chemioterapico, che fortunatamente gli hanno permesso di sconfiggere il cancro. In estate il trasferimento al Middlesbrough, società militante in Football League Championship dal 2017, in cui il difensore è tornato ad essere un protagonista. La sua esperienza è fondamentale per il Boro, che venerdì scorso, proprio nella giornata mondiale del cancro, ha eliminato il Manchester United dalla FA Cup ai calci di rigore. Uno di questi calciato proprio da Bamba, entrato allo scadere dei tempi supplementari. “Volevo tirare il rigore e continuare a godermi momenti come questo. Questo è un sogno, sono tornato in campo dopo tutto quello che ho passato. Ho lavorato sodo, tutto ciò che ho passato durante il mio trattamento vale momenti come questo. Apprezzo il supporto della mia famiglia e del mondo del calcio. Ho ancora la forza per andare avanti“, queste le parole del 37enne ivoriano.