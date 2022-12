Real Madrid, dalla Spagna: “Locatelli alternativa a Bellingham ed Enzo Fernandez”

Il Real Madrid è alla ricerca di nuovi rinforzi per rinforzare il proprio centrocampo e il primo nome sulla lista, stando a quanto riporta da AS, è quello di Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Una pista molto complicata da percorrere e, per questo motivo, i blancos hanno stilato un elenco delle possibili alternative. Il piano B è rappresentato da Enzo Fernandez, che milita nel Benfica ed è reduce da un grandissimo Mondiale con l’Argentina, con la quale ha conquistato il titolo. La terza scelta, invece, sarebbe Manuel Locatelli della Juventus, che in bianconero ha avuto molti alti e bassi dopo la vittoria degli Europei dello scorso anno. Per l’ex centrocampista del Milan sarebbe una grandissima occasione, ma al momento resta solamente un’alternativa a quelli che sono di due principali candidati a vestire la camiseta blanca.