PSG, Galtier: “Messi tornerà il 2 o 3 gennaio, Mbappè e Hakimi a disposizione”

Il tecnico del PSG, Christophe Galtier, ha parlato del ritorno in campo di Messi, Hakimi e Mbappè, in vista della ripresa del campionato francese. Queste le parole dell’allenatore: “Lionel Messi si unirà a noi all’inizio dell’anno. Doveva tornare in Argentina per festeggiare. Abbiamo deciso con lo staff che riprenderà ad allenarsi il 2 o il 3 gennaio. Gli altri nazionali saranno tutti a disposizione per la partita di domani. Tutti sono arrivati puntuali e si stanno allenando normalmente. Hakimi ha giocato tutte le partite di questo Mondiale, è stato il miglior terzino del mondo. Kylian ha giocato grandi partite, è stato il capocannoniere della competizione. Abbiamo parlato con lui durante la competizione, voleva unirsi a noi abbastanza velocemente. Ciò non significa che non avrà intervalli di recupero in futuro”.

Un commento poi sul rapporto tra Messi e Mbappè, avversari in finale al Mondiale: “I due hanno molto rispetto l’uno per l’altro. Non c’è nessun pericolo di screzi tra loro”.