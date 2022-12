Premier League, in campo con il lutto al braccio per ricordare Pelè

La Premier League ha deciso di ricordare la leggenda di Pelè, tramite un lutto al braccio per tutti i club. Le squadre di massima serie inglese dunque giocheranno in questo fine settimana di campionato con la fascia nera attorno al braccio, come specificato in un comunicato ufficiale: “La Premier League è profondamente rattristata nell’apprendere della scomparsa di Pelé all’età di 82 anni. I club della Premier League ricorderanno il suo contributo al calcio durante le partite che si terranno da oggi a domenica 1 gennaio, con un minuto di applausi prima del calcio d’inizio. I giocatori e gli ufficiali di gara indosseranno fasce nere al braccio”.