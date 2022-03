Premier League 2021/2022, Arsenal di misura verso la Champions: 1-0 all’Aston Villa

by Michele Muzzarelli

Bukayo Saka - Foto Antonio Fraioli

Vittoria di misura e pesante per l’Arsenal, che espugna il campo dell’Aston Villa nella trentesima giornata della Premier League 2021/2022. Un successo importante per i Gunners di Arteta, che pur senza brillare sul piano del gioco reagiscono alla sconfitta con il Liverpool nell’ultima giornata e si rilanciano nella corsa al quarto posto.

GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

La cronaca – L’Arsenal inizia la partita con personalità fin dai primi minuti, con i tentativi di Smith-Rowe e Thomas. I padroni di casa invece appaiono in affanno e al 12′ Konsa rischia il clamoroso autogol con un retropassaggio di petto un po’ troppo “leggero”. I Gunners continuano a spingere e si divorano il vantaggio con Lacazette e Smith-Rowe che si ostacolano al momento del tiro. Alla mezz’ora però gli uomini di Arteta passano in vantaggio: cross dalla destra su sviluppi di punizione, la palla arriva a Saka che dal limite dell’area beffa con il Mancino Emi Martinez. Nel finale di primo tempo si scaldano anche gli animi in mezzo al campo, con Mings che viene ammonito rischiando tantissimo per un intervento molto duro sullo stesso Saka. Si va quindi all’intervallo con gli ospiti avanti 1-0.

Il secondo tempo si apre con lo stesso copione: l’Arsenal fa la partita ma non sfrutta un paio di occasioni per il raddoppio, ma l’Aston Villa fatica tantissimo a rendersi pericoloso. I padroni di casa ci provano con un paio di conclusioni da fuori di McGinn, che però non creano grossi grattacapi a Leno. Al 67′ però l’Arsenal rischia tantissimo: Watkins infatti tira da posizione defilata, la palla viene deviata da Tierney e finisce sul palo esterno a Leno battuto. L’Arsenal non chiude la pratica nemmeno negli ultimi 15 minuti, costringendosi a un finale di sofferenza e contenimento: l’Aston Villa però ha poche idee e pochi spazi, l’assalto degli ultimi minuti è generoso ma non porta i risultati sperati.