Nizza, Favre: “Ramsey non è ancora rientrato, difficile per lui digerire il Mondiale”

Il tecnico del Nizza, Lucien Favre, ha parlato del mancato ritorno in Costa Azzurra del centrocampista Aaron Ramsey. Queste le parole dell’allentore sul gallese, in conferenza stampa pre turno infrasettimanale di Ligue 1: “Aaron non è ancora qui con noi, credo sia stato difficile per lui digerire il deludente Mondiale con il Galles. Non ho ancora parlato con lui, si sta prendendo un momento per sè con l’obbiettivo di rientrare al meglio”.