Liverpool, Klopp: “Orgoglioso del nostro 2022, ma non vedo l’ora arrivi il 2023”

“Lo scorso campionato è stato spettacolare: so che non piace sfiorare il titolo, ma come allenatore sono stato orgoglioso. La finale di Champions League? Una serata speciale, ma per ragioni totalmente sbagliate. Non sarà una serata che ricorderemo a lungo”. Queste le parole di Jurgen Klopp, che nel tracciare un bilancio del 2022 accenna anche al caos creatosi a Parigi prima della finale di Champions contro il Real Madrid. L’allenatore del Liverpool, nel consueto messaggio di fine anno ai tifosi, ha poi parlato del campionato attuale, in cui i Reds, dopo un inizio davvero complicato, hanno risalito la classifica di Premier League: “Ora siamo a distanza di tiro, questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Non vedo l’ora che arrivi il 2023“.