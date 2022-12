Copa del Rey 2022, secondo turno: calendario, programma, date, orari e tv

A partire da martedì 20 dicembre ritorna in scena la Copa del Rey 2022/23, con ben 28 partite valide per il secondo turno della coppa nazionale spagnola. Già a partire da questo turno entreranno in gioco squadre di un certo calibro come il Villarreal, impegnato contro il CD Guijuelo, oppure il Siviglia, che affronterà il Juventud Torremolinos CF. Il 22 dicembre sarà poi il turno dell’Atletico Madrid, contro il CD Arenteiro, e del Malaga contro il Nastic. Ancora non ci sono informazioni in merito ad eventuali dirette televisive delle partite.

IL CALENDARIO:

20 DICEMBRE 2022:

Guadalajara-Elche ore 19.00

CD Diocesano-Getafe ore 19.00

CF Intercity-CD Mirandes ore 19.00

Real Uniòn Club-Maiorca ore 21.00

CD Guijuelo-Villarreal ore 21.00

AD Alcorcon-FC Cartagena ore 21.00

Setao River-Athletic Club ore 21.00

CD Atletico Paso-Espanyol ore 22.00

21 DICEMBRE 2022:

Levante-FC Andorra ore 19.00

Ibiza Islas Pitisas-SD Eibar ore 19.00

Atletico Saguntino- Rayo Vallecano ore 19.00

Merida Ad-Deportivo Alavés ore 19.00

CD Numancia-Real Sporting ore 19.00

CD Arnedo-CA Osasuna ore 21.00

CD Coria- Real Sociedad ore 21.00

Juventud Torremolinos CF-Siviglia ore 21.00

Arenas- Valladolid ore 21.00

Ad Ceuta-UD Ibiza ore 21.00

UD Logorones- Albacete Balmopiè ore 21.00

Pobtevedera-Tenerife ore 21.00

22 DICEMBRE 2022:

CD Eldense-Burgos CF ore 19.00

Gerinka-Celta Vigo ore 19.00

Linares Deportivo-Racing Santander ore 19.00

CP Cacereno- Girona FC ore 19.00

Nastic-Malaga ore 21.00

Real Oviedo-Granada CF ore 21.00

CD Arenteiro-Atletico Madrid ore 21.00

CF La Nucia-UD Las Palmas ore 21.00