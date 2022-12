Chelsea, altro infortunio per James dopo cinquanta minuti dal rientro in campo

Nuovo infortunio per Reece James. A soli cinquanta minuti dal ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio subito contro il Milan che lo ha costretto a saltare il Mondiale in Qatar, l’inglese si è nuovamente fatto male nel corso del match contro il Bournemouth, uscendo dal campo con l’aiuto dei sanitari. “Bisognerà aspettare le prossime 24/48 ore per capire l’entità del nuovo infortunio. Ma è stato molto brutto perderlo così in fretta dopo il suo ritorno in campo” ha detto il tecnico Potter.