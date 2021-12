Carabao Cup 2021/2022: super Nketiah trascina l’Arsenal, Sunderland battuto 5-1

by Andrea Bellini

Emirates Stadium - Foto Ronnie Macdonald CC BY 2.0

L’Arsenal ha battuto il Sunderland, nella sfida valida per i quarti di finale della Carabao Cup 2021/2022. Una partita vissuta sotto la stella di Edward Nketiah: il classe ’99, infatti, è stato assoluto protagonista con una tripletta nella vittoria per 5-1. A segno anche Pépé (ottima prestazione anche per lui), mentre per gli ospiti aveva momentaneamente accorciato le distanze Broadhead. Con questo risultato, gli uomini di Arteta passano alle semifinali.

GLI HIGHLIGHTS

CRONACA – La partita è molto vivace fin dai primi minuti, con la prima, vera, occasione che arriva al 12′, ed è a favore dell’Arsenal: Tavares fa partire un cross basso che Embleton devia dando vita ad una parabola che rischia di beffare Burge, salvato dalla traversa. Ma l’Arsenal spinge, e al 17′ passa in vantaggio: Holding colpisce di testa sul calcio d’angolo battuto da Odegaard; Burge para ma Nketiah di coscia insacca il facile tap-in. Balogun poi manca per due volte in pochissimi minuti il raddoppio, prima con un colpo di testa lisciato e poi con un tiro piazzato uscito troppo debole e facile per il portiere ospite.

Al 27′, Pépé e Cedric danno vita ad uno scambio che mette in difficoltà la retroguardia dei Black Cats: l’ivoriano arriva al tiro e trova il raddoppio, complice anche la deviazione di Doyle. Ma il Sunderland non demorde, e al 31′ dimezza lo svantaggio: Pritchard lotta a centrocampo, poi Embleton serve in profondità Broadhead, che batte Leno con un bel tocco sotto. Il portiere tedesco verrà poi nuovamente impegnato da Winchester, mentre Broadhead sarà costretto ad uscire per infortunio alla caviglia. Nel finale di tempo, attento Burge a respingere il tentativo al volo di Smith Rowe.

In avvio di ripresa, Nketiah completa il suo show realizzando altri due gol da grande attaccante: al 49′ taglia sul primo palo deviando in rete il cross di Tavares, mentre al 57′ finalizza di tacco dopo la grande giocata di Pépé, con tanto di tunnel su Hume. Nel mezzo, Embleton aveva provato nuovamente ad accorciare le distanze, ma il suo tiro dalla distanza è uscito dall’incrocio dei pali per questione di millimetri. La partita sembra poi avviata alla conclusione senza ulteriori occasioni, ma al 91′ Charlie Patino, classe 2003, trova il gol al debutto con i Gunners, ancora su assist di Pépé.