Barcellona, Xavi: “Mercato? Sono contento della mia squadra, siamo una famiglia”

“Ho detto a Mateu Alemany di non lavorare troppo. Sono molto contento della squadra, abbiamo formato una famiglia”. Xavi, tecnico del Barcellona, interviene così ai media ufficiali del club riguardo al mercato invernale. “A causa del fair-play finanziario non so nemmeno se riusciremmo a tesserare nuovi calciatori, ma sono comunque molto contento di quello che ho” aggiunge l’allenatore.