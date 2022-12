Barcellona, respinto ricorso per Lewandowski: confermate tre giornate di squalifica

Niente da fare per il Barcellona, che si è visto respingere il ricorso contro la squalifica inflitta a Robert Lewandowski. Confermate le tre giornate di stop per l’attaccante polacco alla ripresa del campionato: oltre al derby con l’Espanyol quindi Lewandowski salterà anche i match contro contro Atletico Madrid e Getafe. Decisivo il referto arbitrale dello scorso 8 novembre, quando il giocatore venne espulso nel match contro l’Osasuna per poi scagliarsi duramente contro il direttore di gara con toni offensivi.