Atletico Madrid, Simeone su Joao Felix: “Abbiamo un bel rapporto, c’è bisogno delle sue qualità”

L’Atletico Madrid si appresta a tornare in campo, domani contro l’Elche, ma in conferenza stampa tiene banco il futuro di Joao Felix. “In partenza? Non posso confermare, vivo alla giornata e cerco di risolvere le situazioni e le circostanze che devo affrontare. Cerco di vincere la partita, che è l’importante”. Lo ha detto Diego Simeone a proposito delle voci su una possibile cessione del trequartista portoghese.

“C’è un bel rapporto di lavoro tra di noi. Da quando sono al club non ho mai smesso di cercare il meglio per il club, al di là di alcune divergenze tra le persone e non possiamo essere d’accordo su tutto. Quello che conta per me è la squadra e lui è importante per la squadra. Se ci trasmette quello che abbiamo visto ai Mondiali sarà molto importante. Ha le condizioni e il talento, la squadra ha bisogno delle sue qualità”, ha aggiunto il tecnico argentino.