Bach su Pelé: “Il mondo ha perso un grande idolo dello sport”

“Con la morte di Pelé, il mondo ha perso un grande idolo dello sport. Come io stesso ho potuto vedere, credeva sinceramente nei valori olimpici ed ha portato con orgoglio la fiamma olimpica. E’ stato un privilegio consegnargli l’Ordine Olimpico. Le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici e alla comunità del calcio mondiale”. Questo il messaggio, scritto in portoghese, in ricordo di Pelé, scomparso oggi a 82 anni, scritto dal presidente del Cio, Thomas Bach.