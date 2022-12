Argentina, boom di tatuaggi con Messi o la Coppa del Mondo

In Argentina è ormai fuori controllo la mania legata ai tatuaggi per celebrare la vittoria del Mondiale 2022 da parte di Messi e compagni. Sono infatti svariate migliaia le persone che in questi giorni si sono recate dai tatuatori per poter incidere sulla propria pelle le immagini del trionfo dell’Albiceleste. La Coppa del Mondo e Leo Messi sono le immagini più richieste, ma in molti vogliono anche tatuarsi il portiere Emiliano Martinez. C’è chi addirittura fa la fila fuori dagli studi di Buenos Aires, mentre i tatuatori stessi confermano che nelle prossime settimane hanno solo appuntamenti legati alla vittoria dell’Argentina al Mondiale. Sul web intanto impazzano già le ironie per alcune immagini di tatuaggi con errori grammaticali o con la faccia di Messi oggetto di imperfezioni.