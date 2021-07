Amichevoli 2021, goleada Lazio contro il Sospirolo: finisce 11-0, a segno anche Hysaj

by Alessandro Amoruso

Akpa Akpro - Foto Antonio Fraioli

La Lazio supera a pieni voti anche la seconda amichevole precampionato, dopo quella vinta 10-0 contro l’Auronzo: questo pomeriggio il Sospirolo è stato sconfitto col punteggio di 10-0. La banda di Sarri nel primo tempo segna 7-0 gol, sebbene sia sia sbloccata “solo” dopo il 3-0 siglato al 33′ da Caicedo (prima sono andati a segno Felipe Anderson e Luis Alberto): da segnalare all’interno del prima parte del primo tempo un’ottima prestazione di Barattin, estremo difensore di Sospirolo, capace anche di parare un rigore all’ecuadoriano.

IL GOL DEL 4-0 DI HYSAJ (VIDEO)

GLI HIGHLIGHTS DI LAZIO-SOSPIROLO 11-0 (VIDEO)

Sono poi arrivati quattro gol in 12 minuti: altri due per Luis Alberto, un altro per Caicedo e uno per Hysaj; solo applausi per il terzino albanese dopo il suo mancino potente e preciso, soprattutto a seguito degli insulti della giornata di ieri. Nel secondo tempo Sarri mischia le carte in tavola con un nuovo undici in campo: dentro Reina, Marusic, Vavro, Radu, Kamenovic, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Adekanye, Muriqi e Jony. I biancocelesti non trovano la stessa performance a livello realizzativo, ma Marusic, Akpa Akpro e Muriqi (due volte) riescono ugualmente ad arrotondare il tabellino sull’11-0.