Addio a Igor Protti: il calcio piange un bomber amato da tutti

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti, morto a 58 anni dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. Ex attaccante di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli, Protti è stato uno dei quei calciatori capaci di lasciare il segno non solo per i gol, ma anche per il rapporto profondo costruito contro le tifoserie. Ad annunciare la notizia è stata la famiglia attraverso i social.

Il saluto della famiglia e le parole di Igor

Nel messaggio pubblicato dai familiari, Protti ha voluto lasciare un ultimo saluto carico di emozione e gratitudine. Ha paragonato la vita a una partita arrivata al fischio finale, ringraznaidno la sua famiglia, le persone che gli sono state vicine e i tifosi delle squadre in cui ha giocato.

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Parole semplici, ma profondissime, che raccontano bene l’uomo oltre il calciatore: una figura rispettata, amata e ricordata con affetto trasversale da tutto il calcio italiano.

Una carriera fatta di gol, appartenenza e passione

Protti lascia il ricordo di un attaccante vero, istintivo, generoso, capace di legarsi in modo speciale soprattutto al Livorno, ma anche alle altre piazzare vissute nel corso della carriera.

Il suo nome resta associato a un calcio più emotivamente o, popolare, fatto di appartenenza e riconoscenza reciproca tra campo e tribuna. Per chi vorrà porgerli l’ultima saluto, la camera ardente sarà allartita alle 15 presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina. Il calcio perde un bomber, ma soprattutto un uomo stimato.