Serie A 2022/23: successo esterno per Tortona, Trieste battuta 60-88

60-88 nel match tra Pallacanestro Trieste e Betram Yachts Derthona Tortona, partita valida per la quarta giornata di Serie A 2022/23. Grande vittoria dunque per Tortona alla Allianz Dome, che permette agli ospiti di salire a quota 9 punti in classifica.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La cronaca

In avvio di partita Tortona parte con decisione, imponendo un ritmo di elevato al match. Con un ispirato Daum al tiro, gli ospiti si portano subito in vantaggio sullo 0-4. Tuttavia Trieste non ci sta e reagisce, raggiungendo la partita con una tripla di Campogrande, dopo circa cinque minuti di gioco. Tortona però non abbassa i ritmi e soprattutto la precisione al tiro, realizzando negli ultimi minuti del quarto un discreto strappo. Il primo periodo infatti si conclude sul 16-23, in favore degli ospiti. Nel secondo parziale Tortona continua a macinare punti, con ancora un ottimo Daum al tiro e un preciso Filloy. Trieste stavolta non riesce a reagire allo strappo, commettendo errori al tiro per diversi minuti nel corso del quarto. Tortona allora ne approfitta e va negli spogliatoi sul punteggio di 31-42.

Nel terzo quarto Tortona continua con la sua ottima precisione al tiro, grazie alle giocate e ai tiri di Christon. Tuttavia passato qualche minuto, Trieste riesce a prendere maggiormente le misure agli ospiti e a riavvicinarsi. Anche per merito di un ottimo Gaines, infatti, i padroni di casa si riavvicinano fino al meno cinque. Proprio però quando Trieste sembrava vicino alla rimonta, Tortona ritrova la precisione a canestro e riallunga. Grazie ai punti realizzati da Severini, da due e con qualche tripla, gli ospiti così chiudono il quarto sul +9 con il punteggio di 48-59. Nell’ultimo periodo così Tortona prova ad aumentare ancor di più il suo vantaggio, arrivando fino ad oltre venti punti di vantaggio. Trieste infatti non ha le forze per recuperare e il match si chiude sul 60-88.