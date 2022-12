Highlights Lietkabelis-Brescia 79-70, Eurocup 2022/2023 basket (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 6

Brescia perde in casa del Lietkabelis 79-70 e trova a quarta sconfitta in fila in Eurocup 2022/2023. Partita combattuta che i ragazzi di Magro perdono nel finale. Non bastano alla Germani i 14 di Della Valle e Massinburg che resta ferma in penultima posizione con 2 vittorie e 5 sconfitte. Resta imbattuto in casa il Lietkabelis che porta quasi tutto il quintetto in doppia cifra salendo in 5^ posizione con 11 punti.