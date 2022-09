Basket, Supercoppa 2022: Sassari prima finalista, beffata Tortona al fotofinish

Il Banco di Sardegna Sassari è la prima finalista della Supercoppa italiana 2022 di basket. La formazione sarda ha la meglio in una sfida equilibratissima sulla Bertram Yachts Derthona Tortona Basket, beffata addirittura per un solo punto (83-84). A decidere un match sempre sulle ali dell’incertezza è la tripla a quattordici secondi dal termine di un mostruoso Eimantas Bendzius. Quest’ultimo è il miglior realizzatore dei suoi con 23 punti. Ottime anche le prove di Robinson (18 punti) e Kruslin (10 punti), gli altri due uomini ad andare in doppia cifra per la squadra isolana. Dall’altra parte non bastano le prove eccellenti di Christon (25 punti) e Daum (23 punti) per evitare una sconfitta molto dolorosa per il modo in cui si è palesata. Festeggia Sassari, che a questo punto attende l’esito della seconda semifinale di giornata, quella tra Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna.

IL MATCH – Il primo quarto è decisamente equilibrato. Sassari dà la sensazione di poter strappare da un momento all’altro. Alla fine, però, a chiuderlo in vantaggio di quattro lunghezze è Tortona grazie alla tripla di Radosevic (23-19). I torinesi partono alla grande anche nel secondo quarto, in cui a poco meno di tre minuti dal termine trovano il massimo vantaggio con i due punti messi a referto da Christon (41-35). La formazione sarda, però, si ricompone subito, ricuce lo strappo e con il libero di Onuaku trova la parità allo scoccare dell’intervallo lungo (44-44).

Il terzo quarto si apre con due triple di fila di un indomito Christon. La Bertram sembra riuscire a scavare un bel solco ma il Banco riesce a rispondere grazie alle giocate di Gentile, Robinson e Bendzius. Quando mancano gli ultimi dieci minuti di gioco a regnare è ancora l’incertezza (63-61). Nel quarto finale si decide tutto negli ultimi due minuti. Sassari se la vede bruttissima sotto di due a quattordici secondi dal termine. Qui arriva una clamorosa tripla di Bendzius, che regala la finale ai suoi. Si rivelano infruttuosi, infatti, gli ultimi assalti della squadra piemontese (83-84).