Basket, Serie A1 2021/2022: Tortona vince facile contro Trento, cronaca e tabellino

by Giorgio Billone

Jonathan Williams - Trento - Foto: olimpiamilano.com

Tortona batte Trento nell’anticipo di Serie A1 2021/2022 di basket e piazza il sorpasso in classifica. Si portano a quota venti punti, infatti, i padroni di casa, lasciando a 18 gli ospiti. Finisce con un nettissimo 76-50 il match, dominio dall’inizio alla fine della squadra piemontese che, soprattutto in fase difensiva, ha davvero vita facile con stoppate e rimbalzi. Probabilmente una questione fisica per i trentini, oggi davvero per nulla centrati nella partita.

Primo quarto che dopo una situazione di sostanziale parità, diventa tutto ad appannaggio dei padroni di casa, che spingono sull’acceleratore e con Mascolo e Filley e le loro triple vincenti riescono a portarsi sul 22-14 al termine dei primi 10′. Difficoltà serie per Trento in fase offensiva anche per larghi tratti del secondo quarto e così imperversano i ragazzi di Tortona, abili ad allungare anche fino alla doppia cifra il loro vantaggio. Soltanto nel finale arriva la “sveglia” per i trentini che con i liberi di Reynolds (tre per fallo subito mentre tirava dall’arco) e Flaccadori vanno all’intervallo più lungo sul 38-25. Nel terzo quarto c’è il tentativo di rimonta da parte di Trento, che accorcia fino al -6, poi forse sul libero sbagliato di Williams gira tutto, visto che Cannon trova un gran canestro e riparte la valanga di punti di Tortona, che con Mascolo a pochi secondi dalla sirena si porta sul 55-40. Ultimo quarto in cui i padroni di casa prendono definitivamente il largo e non c’è più partita: finisce 76-50 e c’è il sorpasso in classifica, disastrosa la prova offensiva degli ospiti.

IL TABELLINO

BASKET TORTONA: Wright 4, Severini 2, Sanders 6, Daum 13, Cain 11, Mortellaro ne, Filloy 15, Mascolo 15, Cannon 10, Miljkovic, Baldi ne, Tambwe ne. Allenatore: Ramondino DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Williams 16, Reynolds 10, Flaccadori 9, Saunders, Caroline 4, Bradford 2, Forray 7, Ladurner 2, Mezzanotte, Conti ne, Morina ne, Dell’Anna ne. Allenatore: Molin. ARBITRI: Rossi-Borgioni-Pierantozzi NOTE: parziali 22-14, 38-25, 59-40. Tiri liberi: Derthona 17/18, Trento 20/23. Uscito 5 falli: Forray